Турнир по настольной игре «Экономикус. Биржа торгов» пройдёт в субботу в Москве

В субботу, 11 августа, вновь состоится турнир по настольной игре «Экономикус. Биржа торгов». Он стартует в 14:00 в саду «Эрмитаж». Игра поможет познакомиться с принципами ведения бизнеса, конкуренции и расскажет о моделях развития разных сфер предпринимательства.

Напомним, проект «Экономикус. Биржа торгов» появился в 2017 году. Эта игра набрала популярность среди людей всех возрастов. В ней приняли участие сотни человек.

Чтобы принять участие в турнире, нужно зарегистрироваться. Организатором мероприятия выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.