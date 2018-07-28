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Туристы не смогут попасть в Мавзолей в День Крещения Руси

28 Июля 2018 в 08:36
Туристы не смогут попасть в Мавзолей в День Крещения Руси

Доступ посетителей в Кремль и в мавзолей В.И. Ленина сегодня ограничен из-за мероприятий в честь 1030-летия Крещения Руси, кроме того, церемония развода караулов на Соборной площади Кремля будет отмена, передает РИА «Новости».

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, законодательно установленная 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесённом к 988 году.

Отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти cвятого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси (15 июля по юлианскому календарю). Как и все памятные даты в России, День Крещения Руси не является выходным днём.

День Крещения Руси закреплён в законодательстве Российской Федерации «в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности».

В обычное время Мавзолей В.И. Ленина работает во вторник, среду, четверг, субботу и воскресение с 9 до 13 часов. Понедельник и пятница – выходные дни.


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