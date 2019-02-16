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Россияне стали чаще летать бизнес-классом

16 Февраля 2019 в 21:00
Россияне стали чаще летать бизнес-классом

Продажи авиабилетов в России на путешествия бизнес-классом в 2018 году увеличились на 17% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает интернет-сервис для путешественников Biletix.

Финансово успешные российские пассажиры стали предпочитать международные маршруты. По данным сервиса, соотношение продаж авиабилетов по внутренним и внешним направлениям в 2017 году составило 44 процента и 56 процентов, а в 2018 году – 41 процент и 59 процентов соответственно.

Средняя стоимость авиабилетов бизнес-классом туда-обратно за год выросла: по России на 27 процентов, за границу – на 24 процента.

По России наиболее востребованными направлениями для перелетов бизнес-классом стали две столицы – Москва и Санккт-Петербург, а также Симферополь, Сочи, Новосибирск. Среди заграничных направлений лидируют Бангкок, Барселона, Дубай, Бали, Баку.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-брифинге в НСН рассказала о туристических направлениях, которые будут популярны у россиян в 2019 году. 

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