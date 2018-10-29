Туристку из России изнасиловали возле храма в Индии

Российская туристка в Индии была изнасилована возле храма в Индии. В настоящее время инцидентом нападения на 33-летнюю россиянку занимается полиция, сообщает «Свободная пресса».

Женщина приехала в страну в составе туристической группы. Двое местных мужчин, один из которых был подростком и сопровождал ее в отель, усадили путешественницу в автомобиль, отвезли к храму Хадимбы, где и надругались над ней.

После произошедшего туристка пришла в полицию и написала заявление.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что зимние пляжи Египта уже готовят для российских туристов.