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Туристку из России изнасиловали возле храма в Индии

29 Октября 2018 в 16:05
Туристку из России изнасиловали возле храма в Индии

Российская туристка в Индии была изнасилована возле храма в Индии. В настоящее время инцидентом нападения на 33-летнюю россиянку занимается полиция, сообщает «Свободная пресса».

Женщина приехала в страну в составе туристической группы. Двое местных мужчин, один из которых был подростком и сопровождал ее в отель, усадили путешественницу в автомобиль, отвезли к храму Хадимбы, где и надругались над ней.

После произошедшего туристка пришла в полицию и написала заявление.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что зимние пляжи Египта уже готовят для российских туристов.

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