Туристка в Зимбабве подверглась нападению бегемота-паникёра

В Африке на реке Замбези зафиксирован случай нападения бегемота туристов. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», жительница США в компании своего мужа совершала прогулку на каноэ. Внезапно на лодку напал бегемот.

По словам свидетелей инцидента, такое поведение животного могло быть обусловлено поведением людей: они слишком близко подплыли к обитателю реки и таким образом нарушили его личное пространство. Бегемот, в свою очередь, был вынужден защищаться, и напал на туристов, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

Зоологи подчёркивают, что туристам не стоит нарушать покой животных, поскольку бегемот может с легкостью покалечить и даже убить человека.

Между тем, ранее стало известно, что в Московском зоопарке появился новый обитатель - самка карликового бегемота по кличке Оливия. Директор зоосада Светлана Акулова в беседе с НСН рассказала, что в одиночестве Оливия пробудет не долго, в течение года ей подберут и привезут пару.