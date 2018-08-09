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Туриста в Италии оштрафовали на 1 тысячу евро за кражу песка с пляжа

9 Августа 2018 в 09:04
Туриста в Италии оштрафовали на 1 тысячу евро за кражу песка с пляжа

Карабинеры итальянского острова Сардиния оштрафовали туриста на 1 тысячу евро за то, что тот набрал в бутылку песок с пляжа. По местным законам, такие действия расцениваются как кража и караются высокими штрафами до 3 тысяч евро, пишут «Известия».

40-летний турист является гражданином Италии, но постоянно проживает в Великобритании. Он пояснил свой поступок тем, что хотел набрать песок в качестве сувенира.

Власти Сардинии тщательно оберегают пляжный песок, он там считается очень чистым, а береговая линия живописной, пишет «Газета.ру». Штрафы введены для того, чтобы не разрушать экологию острова, так как ежегодно туристы пытаются увезти с собой тонны песка.

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