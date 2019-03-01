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Турецкий телеканал приостановил вещание

1 Марта 2019 в 22:19
Турецкий телеканал приостановил вещание

Турецкий частный развлекательный телеканал Flash TV заявил о том, что приостанавливает вещание из-за административного, политического и финансового давления властей.

«Вся наша вина – это объективность. Независимые СМИ так же ценны, как и независимый суд», - говорится заявлении телеканала.

Flash TV основан в 1992 году. Специализируется на показе сериалов и развлекательных программ, сообщает РИА «Новости».

Ранее суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам 15 сотрудников оппозиционной газеты «Cumhuriyet», в том числе его главного редактора Мурата Сабунджу, арестованных по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Отмечается, что Сабунджу приговорен к 7,5 годам, исполнительный директор издания Акын Аталай — к 8 годам лишения свободы. Другие сотрудники издания приговорены к срокам от 2,5 до 7,5 лет. Двое сотрудников издания были оправданы. Еще два сотрудника газеты находятся в розыске, в том числе бывший главный редактор Джан Дюндар, приговор которому суд должен вынести позднее.

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