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СМИ: Турецкие танки вошли в Африн

21 Января 2018 в 10:41
СМИ: Турецкие танки вошли в Африн

Танки турецких вооруженных сил вошли в сирийский Африн для поддержки наступления местной оппозиции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники среди военных.

Отметим, накануне Генштаб Турции провел операцию в Африне, в ходе которой были уничтожены 108 целей. По сообщению военного ведомства все погибшие и раненные в ходе операции являются членами террористических организаций.

Операция была начата после заявления властей США о создании в Сирии «сил безопасности границы». Она получила название «Оливковая ветвь».

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