Турецкая армия нанесла удары по курдам в Сирии

Удары по позициям курдов в сирийском районе Африн нанесла армия Турции. Как передает ТАСС, турецкий Генштаб назвал их ответом на провокации со стороны курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз».

Сообщается, что 19-20 января турецкие войска уничтожили объекты ДС, СНС и Рабочей партии Курдистана, в том числе убежища и склады.

В Анкаре говорят о возможности военной операции против курдов из «Демократического союза» и «Сил народной самообороны», которые рассматриваются как сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.