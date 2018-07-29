Турция просится в БРИКС

Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к главам стран-членов БРИКС с предложением рассмотреть вопрос о принятии в альянс Турции. Об этом сообщили местные СМИ.

«Я сказал, если вы примите нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган, которого цитирует Газета.ру

Отмечается, что участники саммита организации в ЮАР «тепло приветствовали» предложение турецкого коллеги добавить к названию союза «Т».

Эрдоган отметил, что Турция вместе с пятью странами БРИКС входит в «Большую двадцатку», поэтому он готов предпринять все необходимые шаги, чтобы его страна стала частью и этого союза.

БРИКС образуют пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны-участницы БРИКС не против расширения организации, но в свои ряды будут принимать только те государства, которые разделяют ее принципы и ценности.