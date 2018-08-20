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Турция пожаловалась на США в ВТО

20 Августа 2018 в 21:19
Турция пожаловалась на США в ВТО

Турция запросила проведение консультаций во Всемирной торговой организации с США по поводу введенных Вашингтоном доппошлин на импорт, передает «Интерфакс».

Речь идет о недавнем решении Трампа удвоить размер пошлин на сталь и алюминий для Турции. Эти меры не соответствуют, по мнению Турции, положениям ВТО и Генсоглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

Турция в ответ также ввела ряд ограничений.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после задержания американского пастора Эндрю Брансона.

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