Турция пожаловалась на США в ВТО

Турция запросила проведение консультаций во Всемирной торговой организации с США по поводу введенных Вашингтоном доппошлин на импорт, передает «Интерфакс».

Речь идет о недавнем решении Трампа удвоить размер пошлин на сталь и алюминий для Турции. Эти меры не соответствуют, по мнению Турции, положениям ВТО и Генсоглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

Турция в ответ также ввела ряд ограничений.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после задержания американского пастора Эндрю Брансона.