Турция не поддержала антииранские санкции США

Анкара не будет отказываться от торгово-экономического сотрудничества с Ираном, даже если Вашингтон введет в отношении Тегерана санкции. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я говорил Обаме, и повторил Трампу, что Турция закупает у Ирана газ. Если остановить эти поставки, кто предоставит "голубое топливо" Турции?» — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Эрдоган предупредил США, что они, проводя санкционную политику на Ближнем Востоке, рискуют потерять надежного союзника в лице Турции.

Президент США Дональд Трамп в мае заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Американский лидер уверен, что договор, в 2015 году заключенный с Тегераном его предшественником Бараком Обамой при содействии «пятерки» международных посредников, загоняет США в кабальные условия. Трамп также заявил, что намерен восстановить снятые с Ирана санкции. При этом он предупредил другие страны о последствиях, если они вздумают торговать с Ираном в обход санкционного режима.