Турция и Азербайджан через месяц запустят газопровод в обход России

Турция и Азербайджан анонсировали запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому газ азербайджанский газ будет поступать в Европу в обход России. Как заявил турецкий министр энергетики Берат Албайрак, газопровод будет открыт 12 июня.

TANAP входит в так называемый южный газовый коридор и является самой протяженной его частью. По этому пути планируется доставлять голубое топливо из Азербайджана сначала в Турцию, а затем в Европу.

Первоначальная мощность TANAP составит 16 млрд кубометров в год. В дальнейшем мощность увеличат до 31 млрд кубометров газа ежегодно. Как пишет «Интерфакс», TANAP должен стать альтернативой российскому «Турецкому потоку».