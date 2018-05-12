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Турция и Азербайджан через месяц запустят газопровод в обход России

12 Мая 2018 в 18:48
Турция и Азербайджан через месяц запустят газопровод в обход России

Турция и Азербайджан анонсировали запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому газ азербайджанский газ будет поступать в Европу в обход России. Как заявил турецкий министр энергетики Берат Албайрак, газопровод будет открыт 12 июня.

TANAP входит в так называемый южный газовый коридор и является самой протяженной его частью. По этому пути планируется доставлять голубое топливо из Азербайджана сначала в Турцию, а затем в Европу. 

Первоначальная мощность TANAP составит 16 млрд кубометров в год. В дальнейшем мощность увеличат до 31 млрд кубометров газа ежегодно. Как пишет «Интерфакс», TANAP должен стать альтернативой российскому «Турецкому потоку».

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