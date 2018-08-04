Турция готова ответить США на санкции против своих министров

Анкара готова заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и главы МВД США Райана Зинке в ответ на аналогичные санкции, введенные Вашингтоном в отношении турецких министров. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Вашингтон 1 августа ввел ограничительные меры в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. В США обосновали это отказом Анкары отпустить в Америку пастора протестантской деноминации Эндрю Брансона. Он проживал в районе турецкого Измира, и был взят под стражу в 2017 году по обвинению в контактах с Рабочей партией Курдистана, а также сторонниками религиозного и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвинет в организации неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году.

Минфин США ввел санкции в отношении турецких министров на основании «глобального акта Магнитского», который направлен против тех, кого Вашингтон подозревает в коррупции и нарушении прав человека.