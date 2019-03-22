Турчинов присягнул Порошенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире «1+1» заявил, что на предстоящих выборов президента страны он поддержит Петра Порошенко, передает RT.

«Я считаю, что в условиях, которые сложились, Пётр Порошенко наиболее подготовленный», — сказал глава СНБО,.

Турчинов не стал комментировать обвинения в коррупции в адрес его бывшего заместителя Олега Гладковского.

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидером предвыборной гонки является комик Владимир Зеленский. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, по данным разных социологических служб, делят претендуют на второе место.