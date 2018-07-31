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Турчинов предложил сажать украинцев за закупки российских товаров

31 Июля 2018 в 13:55
Турчинов предложил сажать украинцев за закупки российских товаров

Ввести уголовную ответственность для глав украинских компаний за закупку российских товаров предложил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, должна быть уголовная, а не только моральная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора. Он привёл пример позорного, по его мнению, случая, когда УЖД закупает наградные значки у РЖД. Контракт на такие поставки был заключён ранее, отмечает «Русская планета».

Ранее также стало известно, что Киев планирует ввести санкции в отношении 19 компаний и 22 лиц из России из-за строительства Крымского моста, пишет RT.

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