Турчинов оправдывается за усиление ВМС Украины в Азовском море

Киев хочет усилить военно-морское присутствие в Азовской акватории из-за боязни блокады побережья со стороны России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он сообщил о предстоящем перебазировании части кораблей и катеров военно-морских сил Украины и об организации дополнительных постов наблюдения за береговой линией и самим морем, передает РИА Новости.

Турчинов также обещает сформировать группы быстрого реагирования, которые, по его словам, должны будут отвечать на «провокационные» действия России в Азовском регионе. Главной угрозой секретарь СНБО считает Крымский мост.