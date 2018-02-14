Турчинов допустил возвращение Донбасса «силовым путём»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уточнил, что закон о реинтеграции Донбасса, который ранее был принят Верховной радой, не исключает применение силы для возвращения территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом он заявил во время интервью.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путём. Но этот закон не исключает такого пути и создаёт для этого предпосылки», - цитирует слова Турчинова RT.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса был принят парламентом Украины 18 января. В документе Россия официально названа страной-агрессором, а территории ДНР и ЛНР – оккупированными территориями, сообщает «Свободная Пресса» .