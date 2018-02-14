Среда
14 февраля
USD 57.77
EUR 71.17
Горячие новости

Турчинов допустил возвращение Донбасса «силовым путём»

14 Февраля 2018 в 14:10
Турчинов допустил возвращение Донбасса «силовым путём»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уточнил, что закон о реинтеграции Донбасса, который ранее был принят Верховной радой, не исключает применение силы для возвращения территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом он заявил во время интервью.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путём. Но этот закон не исключает такого пути и создаёт для этого предпосылки», - цитирует слова Турчинова RT.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса был принят парламентом Украины 18 января. В документе Россия официально названа страной-агрессором, а территории ДНР и ЛНР – оккупированными территориями, сообщает «Свободная Пресса».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.