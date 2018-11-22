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Турчак раскритиковал высказывание омского депутата о многодетных семьях

22 Ноября 2018 в 20:12
Турчак раскритиковал высказывание омского депутата о многодетных семьях

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал высказывания депутата городского совета Омска Алексея Провозина о том, что решение проблем многодетных семей нужно переложить на федеральный бюджет.

По словам Турчака, это высказывание не имеет ничего общего с позицией «Единой России», для которой «вопросы демографии и поддержки материнства и детства являются приоритетными», передает ТАСС.

Секретарь генсовета ЕР отметил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года на развитие демографии предусмотрено 1,563 трлн рублей.

Ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких после скандального высказывания о том, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей рожать», отделалась выговором. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН не исключил, что решение не увольнять Глацких может негативно сказаться на рейтинге свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

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