Тунис может покинуть туристический рынок России

Российские туроператоры сокращают число рейсов в Тунис. Как отмечает «Русская планета», эксперты рынка связывают наметившуюся тенденцию с невостребованностью направления. Ранее операторы и туристические компании использовали Тунис как альтернативу Турции – в тот период, когда последняя была закрыта для российских туристов. Однако с «возвращением» Турции они больше не видят необходимости в поддержке этого направления.

Отмечается, что на курорты Туниса сейчас летают среднемагистральные лайнеры, которыми располагают не все авиаперевозчики. Это заставляет операторов покупать билеты по ценам фактического розничного онлайн-бронирования. В самое ближайшее время нелояльность и конкуренция приведут к тому, что Тунис потеряет свои позиций на российском туристическом рынке.

Отметим, в настоящий момент стоимость недельного тура в Тунис составляет порядка 90 тысяч рублей.