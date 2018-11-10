Туктамышева стала третьей на этапе в Японии и вышла финал Гран-при

Российская фигуристка Елизавета стала третьей на этапе Гран-при в Японии и обеспечила себе место в финале соревнований впервые за 4 года.

После короткого проката в Хиросиме россиянка лидировала (76,17 баллов), но допустила ошибку в произвольной программе (142,85 баллов). Туткамышева в общей сумме набрала 291, 02 балла, уступив представительницам Японии - Рики Кихире (224,31 балл) и Сатоко Мияхаре (219,47 балла).

В финал Гран-при по фигурному катанию могут попасть еще две представительницы России – Алина Загитова и Евгения Медведева. Для этого Загитовой нужно занять место в тройке лидеров на этапе в Москве (16-18 ноября), а Медведевой необходимо завоевать золото во Франции (23-25 ноября).

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря, пишут «Известия».