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Трюк «дохлый кот»: Мария Захарова – о «деле Скрипалей»

4 Марта 2019 в 15:24
Трюк «дохлый кот»: Мария Захарова – о «деле Скрипалей»

4 марта – ровно год назад – в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эти события стали поводом для крупного международного скандала. Великобритания сразу же обвинила в произошедшем Россию, Москва в свою очередь – отрицает свою причастность к инциденту.

Между тем, 26 февраля – накануне годовщины событий в Солсбери – посол Великобритании Лори Бристоу опроверг слухи о смерти пострадавших. По его словам, у Лондона есть доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Однако племянница пострадавшего Виктория уверена, что её родственники мертвы. Об этом она может говорить, исходя из того, что связь с ними прервалась ещё в июле 2018 года.

В свою очередь, сайт KP.Ru отмечает, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент в Солсбери — это трюк, «дохлый кот», швыряя которого в информационное поле, британские власти рассчитывают, как минимум, переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем. А также консолидировать нацию перед лицом «зловещей российской угрозы».

Добавим, спустя год после трагедии сотрудничество между Москвой и Лондоном так и не было установлено. Несмотря на то, что российская сторона неоднократно предлагала свою помощь и настаивала на совместном расследовании инцидента, в ходе которого были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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