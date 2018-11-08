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Уфимским полицейским предъявили обвинение в групповом изнасиловании коллеги

8 Ноября 2018 в 16:21
Уфимским полицейским предъявили обвинение в групповом изнасиловании коллеги

Трём бывшим полицейским начальникам в Уфе предъявлено официально обвинение в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера. Как передает RT, об этом сообщает Следственный комитет по республики Башкирия.

2 ноября Кировский районный суд Уфы приняло решение об аресте трёх подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. По версии потерпевшей трое начальников отделов полиции пригласили её в служебный кабинет, где устроили пьянку, и насиловали всю ночь.

Обвиняемые экс-полицейские могут получить до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал ранее в эфире НСН председатель московской коллегии адвокатов Георгий Тер-Акопов.

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