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Труженицам села продлят рабочий день

27 Марта 2019 в 09:29
Труженицам села продлят рабочий день

Сельских работниц могут лишить сокращённой 36-часовой рабочей недели. Такую возможность рассматривают в министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщают «Известия».

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Сейчас женщины-трудящиеся в сельской местности работают на 4 часа меньше всех остальных, однако получают полную зарплату, отмечает RT.

Негативно к такой инициативе отнеслись в профсоюзе работников агропромышленного комплекса. Там подчёркивают, что женщинам на селе жизненно необходимо дополнительное время, чтобы управляться с домашним хозяйством.

Согласно информации Росстата, на селе сейчас проживают 37,6 миллиона россиян. Большинство из них — 20,3 миллиона — именно женщины. Из них работу имеют 63,3% - около 13 миллионов человек.

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