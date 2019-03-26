Тротил нашли на обломках Ту-154, в котором погиб Качиньский

Британские эксперты утверждают, что нашли следы тротила на обломках самолета Ту-154, во время крушения которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. Как передает Ura.ru , об этом сообщает польское издание wPolityce.pl.

Выводы о наличии взрывчатки сделали в своём докладе сотрудники лаборатории Forensic Explosives министерства обороны Великобритании. Контракт с этой структурой два года назад подписала национальная прокуратура Польши.

Таким образом, новые данные подтверждают предположения польской стороны о якобы двух бомбах, взрыв которых привёл к крушению самолета. Ту-154 с представителями руководства Польши во главе с президентом Лехом Качиньским разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли 96 человек. Делегация направлялся в Катынь, на траурную церемонию на месте захоронения расстрелянных НКВД СССР в 1940 году польских офицеров.

В Следственном комитете РФ сообщили, что вопросов о причинах трагедии не осталось. К ней привело стечение нескольких обстоятельств: сложные метеоусловия и серия ошибок экипажа. Версия о взрыве проверена и не нашла подтверждения. Аналогичный вывод сделал и Межгосударственный авиационный комитет.