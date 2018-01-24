Троих пострадавших в ДТП на проспекте Мира госпитализировали

Трое пострадавших в результате ДТП на проспекте Мира на машинах «скорой помощи» доставлены в столичные больницы, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В происшествии пострадали четыре человека, один из них с летальным исходом. Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в районе д. 68 на проспекте Мира «Ford Explorer» после ДТП врезался в остановку, в результате пострадали три человека.

По предварительным данным, водитель мог находиться в состоянии опьянения.