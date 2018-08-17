Трое подмосковных полицейских стали фигурантами уголовного дела

В Красногорске возбуждено уголовное дело о получении взяток сотрудниками местной полиции, сообщила Агентству «Москва» старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

Фигурантами дела является начальник отделения по исполнению административного законодательства УМВД России по городскому округу Красногорск, старший инспектор и инспектор того же отдела, передает Агентство «Москва».

Следствие намерено ходатайствовать об аресте двоих уже задержанных полицейских. Следственные действия в отношении третьего сотрудника будут проведены после возвращения его из отпуска.

По предварительным данным, за несколько месяцев 2018 от местного предпринимателя полицейские почти 600 тысяч рублей.