Трое моряков пропали при крушении судна у Камчатки

Судно «Анатолий Крашенинников» пошло на дно в районе Камчатки. ЧП случилось в заливе Камбальный Охотского моря, сообщает региональный главк МЧС.

Экипаж в составе десяти человек спасся на плоту, их приняла на борт плавбаза. Судьба троих моряков неизвестна, передаёт «Интерфакс». ВМЧС открыта «горячая линия» для родственников членов экипажа. Поискам пропавших моряков мешает плохая погода, а также темнота.

По данным правительства Камчатского края, утонувший «Анатолий Крашенинников» шёл из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана. Судно перевозило около 300 тонн груза - стройматериалы и технику. Как передает RT , по факту крушения возбуждено уголовное дело.