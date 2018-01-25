Три торговых точки под кафе в усадьбе Коломенское выставили на торги

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о возможности реализовать свой бизнес в усадьбе Коломенское на юге столицы.

На Торговой улице в усадьбе Коломенское на аукцион выставлены три торговые точки под реализацию кафе.

Первое здание: площадь 234 кв. метра, начальная стоимость 561 тыс. рублей.

Документация

Второе здание, площадь 217 кв. метров, выставлено на торги с начальной ценой 520 тыс. рублей.

Документация

Третий объект под реализацию кафе площадью 100 кв. метров выставлен на аукцион с начальной стоимостью 320 тыс. рублей.

Документация

Прием заявок на любой из объектов проводится до 2 февраля.

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!