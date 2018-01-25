Три торговых точки под кафе в усадьбе Коломенское выставили на торги

В этом выпуске о возможности реализовать свой бизнес в усадьбе Коломенское на юге столицы.
На Торговой улице в усадьбе Коломенское на аукцион выставлены три торговые точки под реализацию кафе.
Первое здание: площадь 234 кв. метра, начальная стоимость 561 тыс. рублей.
Второе здание, площадь 217 кв. метров, выставлено на торги с начальной ценой 520 тыс. рублей.
Третий объект под реализацию кафе площадью 100 кв. метров выставлен на аукцион с начальной стоимостью 320 тыс. рублей.
Прием заявок на любой из объектов проводится до 2 февраля.
Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.
До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!