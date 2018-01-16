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Три станции московского метро признали памятниками архитектуры

16 Января 2018 в 10:58
Три станции московского метро признали памятниками архитектуры

В Москве признали памятниками архитектуры еще три станции Кольцевой линии московского метро. Речь идет «Белорусской», «Киевской» и «Комсомольской», все они построены в 50-е годы 20 века. И именно эти станции выбрали пользователи портала «Активный гражданин». В департаменте культурного наследия столицы пояснили, что именно с «Белорусской», «Киевской» и «Комсомольской» зачастую начинается знакомство гостей города с Москвой. Над их оформлением трудились знаменитые архитекторы, скульпторы и художники. Как отмечает сайт NSN.FM, сейчас из более, чем 200 станций столичной подземки объектами культурного наследия признаны 12. 

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