Три станции московского метро признали памятниками архитектуры

В Москве признали памятниками архитектуры еще три станции Кольцевой линии московского метро. Речь идет «Белорусской», «Киевской» и «Комсомольской», все они построены в 50-е годы 20 века. И именно эти станции выбрали пользователи портала «Активный гражданин». В департаменте культурного наследия столицы пояснили, что именно с «Белорусской», «Киевской» и «Комсомольской» зачастую начинается знакомство гостей города с Москвой. Над их оформлением трудились знаменитые архитекторы, скульпторы и художники. Как отмечает сайт NSN.FM, сейчас из более, чем 200 станций столичной подземки объектами культурного наследия признаны 12.