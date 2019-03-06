Три радиостанции в Канаде объявили бойкот песням Майкла Джексона

Сразу три крупные радиостанции канадского Монреаля сняли с эфира все песни Майкла Джексона после премьеры документального фильма «Покидая Неверлэнд», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал CBS.

Представители радиостанций пояснили, что после выхода этой ленты, которая обвиняет поп-звезду в растлении малолетних, слушатели начали негативно реагировать на его песни, пишут «Известия».

Фильм «Покидая Неверлэнд» вышел в феврале. Он основан на показаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые рассказывают о том, как Джексон якобы занимался их развращением.

После его выхода семья Джексона подала иск на 100 млн долларов в отношении американского телеканала HBO, показавшего ленту, пишет «Газета.ру».

Ранее в марте радио Би-би-си убрало из эфира песни Майкла Джексона.