Три премиум-иномарки Захарченко выставлены на торги

Иномарки, ранее принадлежавших бывшему главе антикоррупционного главка МВД, экс-полковнику Дмитрию Захарченко, выставило на торги Росимущество.

С молотка уйдет «Porsche Cayenne GTS» 2013 года выпуска по начальной цене 3149741,45 рублей с учетом НДС 20%.

Можно будет приобрести и «Porsche Cayenne SHybrid» 2012 года выпуска по начальной цене 1937956,43 рублей с учетом НДС 20%.

Также может найти нового владельца и «Mercedes-Benz S500 4МАТIС» 2015 года выпуска по 5421638,51 рублей с учетом НДС.

Прием заявок на участие в аукционе будет проходить до 22 марта 2019 года. Сами торги намечены на 28 марта, передает телеканал «360».

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила новые активы на 484 миллионов рублей у бывшего заместителя главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщил НСН официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Речь идёт о недвижимости, ценных облигациях и ювелирных изделиях. Кроме того, обнаружены счета, на которые перечислялись деньги за аренду от использования недвижимости.

Соответчиками по данному иску проходят еще пять человек из окружения Захарченко. Через них, по данным Генпрокуратуры, полковник старался скрыть незаконные расходы. Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко на 9 с лишним миллиардов рублей. Большой резонанс в обществе вызвало то, что все эти средства хранились в квартире сестры полковника.

У соучастника Захарченко Дмитрия Сенина могут конфисковать активы на сумму 380 миллионов рублей.

Ранее адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы гражданской жены полковника Захарченко Марины Семыниной рассказал в эфире НСН, почему она решила бежать в Америку.