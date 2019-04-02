Вторник
02 апреля
USD 65.42
EUR 73.5
Горячие новости

Три объекта недвижимости выставили на торги на юге Москвы

2 Апреля 2019 в 15:06
Три объекта недвижимости выставили на торги на юге Москвы
Фото: Инвестиционный портал г. Москвы

Три объекта коммерческой недвижимости выставили на аукцион в Южном административном округе. Об этом сообщает столичный Департамент по конкурентной политике.

Первый лот с начальной стоимостью 4 миллиона рублей располагается в Южном Чертаново, в 12 минутах ходьбы от метро «Улица академика Янгеля». Объект с отдельным входом имеет площадь 59 квадратных метров. Соответствующая документация доступна на Инвестиционном портале Москвы.

Выставлено на торги помещение на первом этаже жилого дома рядом с Кировоградским прудом. Ближайшая станция метро «Пражская» находится в 15 минутах ходьбы. Начальная стоимость объекта площадью 149,9 квадратных метра - 9,5 миллиона рублей. Документация доступна на Инвестиционном портале Москвы.

Третий лот площадью 59,9 квадратных метров находится рядом с Бирюлевским дендропарком, ближайшая станция метро «Царицыно». Начальная стоимость объекта – 4 миллиона рублей. Документация доступна на Инвестиционном портале Москвы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.