Три объекта недвижимости выставили на торги на юге Москвы

Фото: Инвестиционный портал г. Москвы

Три объекта коммерческой недвижимости выставили на аукцион в Южном административном округе. Об этом сообщает столичный Департамент по конкурентной политике.

Первый лот с начальной стоимостью 4 миллиона рублей располагается в Южном Чертаново, в 12 минутах ходьбы от метро «Улица академика Янгеля». Объект с отдельным входом имеет площадь 59 квадратных метров. Соответствующая документация доступна на Инвестиционном портале Москвы.

Выставлено на торги помещение на первом этаже жилого дома рядом с Кировоградским прудом. Ближайшая станция метро «Пражская» находится в 15 минутах ходьбы. Начальная стоимость объекта площадью 149,9 квадратных метра - 9,5 миллиона рублей. Документация доступна на Инвестиционном портале Москвы.