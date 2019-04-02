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Три объекта коммерческой недвижимости выставили на торги в ЦАО

2 Апреля 2019 в 16:35
Три объекта коммерческой недвижимости выставили на торги в ЦАО
Фото: Инвестиционный портал г. Москвы

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукционы по аренде три объекта в Центральном административном округе.

Первый лот в Хамовниках площадью 214 квадратных метров - подвальное помещение с отдельным входом, начальная его стоимость составляет 3 миллиона рублей. С документацией можно ознакомиться на Инвестиционном портале г. Москвы.

Второе подвальное общей площадью 20 квадратных метров находится в шести минутах ходьбы от станции метро «Арбатская». Начальная цена – 259 тысяч рублей. С документацией можно ознакомиться на Инвестиционном портале г. Москвы.

Третий объект площадью 169,5 квадратных метра располагается в шаговой доступности от станции метро «Фрунзенская». Цена подвального помещения в жилом доме на первой линии начинается с 1,4 миллиона рублей. С документацией можно ознакомиться на Инвестиционном портале г. Москвы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 апреля 2019 года. Аукционы пройдут 18 апреля 2019 года.
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