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Три кандидата зарегистрировались для участия в президентских выборах в Северной Македонии

5 Марта 2019 в 23:16
Три кандидата зарегистрировались для участия в президентских выборах в Северной Македонии

За пост главы Северной Македонии на президентских выборах, назначенных на 21 апреля, будут бороться три кандидата, сообщает «Синьхуа».

Блерим Река, поддерживаемый албанской оппозицией независимый кандидат в президенты Северной Македонии, собрал все требуемые для участия в выборах подписи. 

Ранее правящая социалистическая партия Северной Македонии выдвинула политолога и политика Стево Пендаровски.

Главным противником Педрановски станет Гордана Сильяновска-Давкова от ВМРО-ДПМНЕ.

В середине февраля Македония официально сменила название на «Республика Северная Македония».

Жители Македонии поддержали переименование на референдуме, однако из-за низкой явки он был признан не состоявшимся. Однако голосование имело рекомендательный характер, поэтому поправки в Конституции внёс уже парламент. Это событие приветствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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