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Три человека ранены после стрельбы у штаб-квартиры АНБ США

14 Февраля 2018 в 20:03
Три человека ранены после стрельбы у штаб-квартиры АНБ США

Полиция в штате Мэриленд расследует предполагаемый инцидент со стрельбой рядом со штаб-квартирой Агентства национальной безопасности США, в результате которого были ранены по крайней мере три человека, передает «Синьхуа».

Агентство национальной безопасности Соединённых Штатов — подразделение Министерства обороны США, входящее в состав Разведывательного сообщества на правах независимого разведывательного органа, занимается радиоэлектронной разведкой и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений США.

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