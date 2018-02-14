Три человека ранены после стрельбы у штаб-квартиры АНБ США

Полиция в штате Мэриленд расследует предполагаемый инцидент со стрельбой рядом со штаб-квартирой Агентства национальной безопасности США, в результате которого были ранены по крайней мере три человека, передает «Синьхуа».

Агентство национальной безопасности Соединённых Штатов — подразделение Министерства обороны США, входящее в состав Разведывательного сообщества на правах независимого разведывательного органа, занимается радиоэлектронной разведкой и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений США.