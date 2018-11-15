Три человека пострадали от хлопка в жилом доме на юге Москвы

Полиция проводит проверку по факту хлопка в квартире жилого дома 19 на Нагорной улице, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

Для осмотра медиков переданы три человека.

По предварительной информации, это не хлопок газа. В квартире проживает неблагополучная семья.

Рассматриваются разные версии происшествия, в том числе бытовая неаккуратность, взрыв самогонного аппарата или хлопок при производстве составляющих наркотических веществ. В результате инцидента нарушено остекление.

Ранее НСН сообщала, что хлопок газа произошел в жилом пятиэтажном доме в поселке Октябрьский в Хабаровском крае. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал. После хлопка газа на втором этаже произошло возгорание. Несущие конструкции здания не повреждены.