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Три человека погибли в результате перестрелки в кафе на Кубани

31 Декабря 2017 в 12:25
Три человека погибли в результате перестрелки в кафе на Кубани

В одном из кафе на Кубани в ночь на воскресенье произошла стрельба, жертвами которой тали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что информация о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской Краснодарского края поступило правоохранителям около 2.00 мск. На место происшествие прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями.

«Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена», - сообщили в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан автомобиль подозреваемых. К совершению преступления причастны местные жители 32-х и 34-х лет. У них изъято оружие, из которого, предположительно, были произведены выстрелы, пишет РИА Новости.

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