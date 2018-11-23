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Три альбома фирмы «Мелодия» стали номинантами престижной премии

23 Ноября 2018 в 16:51
Три альбома фирмы «Мелодия» стали номинантами престижной премии

В пресс-службе компании International Classical Music Awards (ICMA) сообщили, что в числе номинантов оказалась пластинка пианистки Людмилы Берлинской, диск Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, который исполнил все симфонии Дмитрия Шостаковича, и третья часть «Антологии русской и советской симфонической музыки».

Альбомы «Мелодии» номинируются на премию ICMA и получают награды не впервые, но в этом году номинантами стали не только исторические записи, а новые релизы, записанные и изданные за последние годы.

Сообщается, что финалистов жюри, состоящее из главных редакторов, критиков и журналистов, назовет 10 декабря, а лауреаты станут известны 17 января 2019 года.

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