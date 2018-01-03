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Третьяк похвалил молодежную сборную за самоотверженный хоккей

3 Января 2018 в 16:37
Третьяк похвалил молодежную сборную за самоотверженный хоккей
РИА Новости

Российская молодежная сборная на ЧМ по хоккею показала хорошую игру. Хоккеисты самоотверженно бились с американцами и в игре «5 на 5» действовали на равных. Такую оценку дал игре команды президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Он отметил, что на чемпионате в американском Баффало «у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера». Третьяк похвалил молодых хоккеистов за игру в меньшинстве, а вот большинство, по его словам, реализовано практически не было.

«Всего одна реализованная попытка из 20», — цитирует Третьяка ТАСС.

Также глава ФХР поругал «молодежку» за плохую игровую дисциплину и большое количество неоправданный удалений.

Напомним, молодежная хоккейная сборная РФ уступила в четвертьфинальной игре Чемпионата мира команде США – 2:4.

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