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Третий период матча РФ-США начался с шайбы Ковальчука – 4:0

17 Февраля 2018 в 17:05
Третий период матча РФ-США начался с шайбы Ковальчука – 4:0

В Пхенчхане продолжается встреча хоккейных дружин России и США. Команды вышли на лет в третьем периоде, практически сразу Илья Ковальчук оформил дубль в американские ворота и упрочил преимущество нашей сборной – 4:0

Шайба российского хоккеиста прошла над рукой Райана Запольски. А вот Василию Кошечкину пока удается держать оборону. Очередная атака на ворота россиян Райана Донато не увенчалась успехом.

Напомним, ранее российские хоккеисты побеждали сборную США на ОИ только один раз – в групповом этапе в Турине (2006) со счетом 5:4.

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