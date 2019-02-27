Третьеклассницы-мажорки устроили разборку в московской школе

Следователи в Москве выясняют обстоятельства драки между малолетними школьницами, в результате которой пострадали несколько школьников. Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Конфликт возник в одной из школ в районе Дорогомилово. Как уточняет «ФедералПресс», подрались ученики третьего класса. Что стало спусковым крючком к потасовке пока неясно. В результате у двух девочек врачи зафиксировали закрытые травмы живота, у еще одной – черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Пострадавших доставили в больницу, однако вскоре отпустили по домам. По информации источника АГН «Москва» в правоохранительных органах, ЧП случилось в школе №67 на Поклонной улице.
Однако после занятия дети продолжили выяснять отношения уже в классе, где и возникла драка. Несколько девочек обзывали и били зачинщицу, снимая всё это на телефон. МК утверждает, что в потасовке приняли участие дочь федеральной судьи, внучка высокопоставленного чиновника Роспотребнадзора и дети из других влиятельных семей.
Между тем, в дальнейшем выяснилось, что ранее родители одноклассниц уже обращались в администрацию школы с просьбой принять меры к дочери айти-специалиста, которая обзывала и била их детей.