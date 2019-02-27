Третьеклассницы-мажорки устроили разборку в московской школе

Следователи в Москве выясняют обстоятельства драки между малолетними школьницами, в результате которой пострадали несколько школьников. Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Конфликт возник в одной из школ в районе Дорогомилово. Как уточняет «ФедералПресс» , подрались ученики третьего класса. Что стало спусковым крючком к потасовке пока неясно. В результате у двух девочек врачи зафиксировали закрытые травмы живота, у еще одной – черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Пострадавших доставили в больницу, однако вскоре отпустили по домам. По информации источника АГН «Москва» в правоохранительных органах, ЧП случилось в школе №67 на Поклонной улице.

Как выяснил в свою очередь МК, конфликт возник в актовом зале во время урока музыки — третьеклассники отрабатывали выступление на общешкольном концерте. Прямо во время исполнения композиции 9-летняя дочь айти-специалиста крупного банка отказалась петь, заявив, что её раздражает звук рояля. Она якобы принялась демонстрировать одноклассникам неприличные жесты, после чего обозвала одну из девочек «жирной». Тогда перепалку пресёк преподаватель.

Однако после занятия дети продолжили выяснять отношения уже в классе, где и возникла драка. Несколько девочек обзывали и били зачинщицу, снимая всё это на телефон. МК утверждает, что в потасовке приняли участие дочь федеральной судьи, внучка высокопоставленного чиновника Роспотребнадзора и дети из других влиятельных семей.

Между тем, в дальнейшем выяснилось, что ранее родители одноклассниц уже обращались в администрацию школы с просьбой принять меры к дочери айти-специалиста, которая обзывала и била их детей.