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Тренировку фигуристки Загитовой в Пхёнчхане сорвали допинг-офицеры

19 Февраля 2018 в 14:47
Тренировку фигуристки Загитовой в Пхёнчхане сорвали допинг-офицеры

Допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой в Пхёнчхане. Через пять минут после её старта у спортсменки из РФ произвели забор крови, после чего потребовали сдать мочу, однако чемпионка Европы 2018 года не смогла это сделать из-за нервной обстановки, сообщают РИА Новости со ссылкой на тренерский штаб.

Напомним, соревнования женщин в фигурном катании стартуют 21 февраля, сообщает RT. Главные надежды Россия возлагает на спортсменок Алину Загитову и Евгению Медведеву. Также от РФ выступит Мария Сотскова.

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