Воскресенье
05 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Тренер объяснил причины поражения боксёра Ковалёва

5 Августа 2018 в 14:12
Тренер объяснил причины поражения боксёра Ковалёва

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой колумбийцу Элейдеру Альваресу, потому что ещё до поединка предполагал завершить карьеру на ринге. Такую точку зрения высказал в интервью РИА Новости бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин. По его словам, российского боксёра уже не может выносить серьёзные нагрузки.

Сергей Ковалев минувшей ночью проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде в ходе поединка в американском городе Атлантик-Сити. Причём на тот момент все судьи отдавали победу российскому боксеру по очкам, он также нанёс больше ударов. Россиянин упустил титул WBO в полутяжелом весе. После боя 35-летний российский боксер объявил, что для него пришло время уходить из бокса, однако пообещал не делать опрометчивых шагов.

По мнению Зимина, Ковалёв потерял реакцию. Тренер также не исключил, что боксер дал себе излишнюю нагрузку во время подготовительных тренировок.

В свою очередь экс-чемпион Международной боксерской федерации в наилегчайшем весе Дмитрий Кириллов заявил Газете.ру, что Ковалеву не хватило дисциплинированности во время боя.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.