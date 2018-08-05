Тренер объяснил причины поражения боксёра Ковалёва

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой колумбийцу Элейдеру Альваресу, потому что ещё до поединка предполагал завершить карьеру на ринге. Такую точку зрения высказал в интервью РИА Новости бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин. По его словам, российского боксёра уже не может выносить серьёзные нагрузки.

Сергей Ковалев минувшей ночью проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде в ходе поединка в американском городе Атлантик-Сити. Причём на тот момент все судьи отдавали победу российскому боксеру по очкам, он также нанёс больше ударов. Россиянин упустил титул WBO в полутяжелом весе. После боя 35-летний российский боксер объявил, что для него пришло время уходить из бокса, однако пообещал не делать опрометчивых шагов.

По мнению Зимина, Ковалёв потерял реакцию. Тренер также не исключил, что боксер дал себе излишнюю нагрузку во время подготовительных тренировок.

В свою очередь экс-чемпион Международной боксерской федерации в наилегчайшем весе Дмитрий Кириллов заявил Газете.ру , что Ковалеву не хватило дисциплинированности во время боя.