Травмированный Янукович не сможет сказать последнее слово в суде

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который был госпитализирован с травмой, пропустит заседание в Оболонском суде Киева по делу о госизменен. Там политик должен был выступить с последним словом, однако сделать это из-за госпитализации будет нельзя, сообщил его адвокат Александр Горошинский.

Он заявил, что защита будет ставить вопрос о переносе выступления Януковича. Также адвокат добавил, что сам он пока не прошел в РФ регистрацию в соответствии с процедурой международно-правовой помощи, которая необходима для организации выступления бывшего президента Украины, пишет ТАСС.

Ранее Горошинский подтвердил информацию о госпитализации Януковича. По словам защитника, у экс-президента травма позвоночника и колена, поэтому он не может передвигаться.