Воскресенье
18 ноября
USD 65.99
EUR 74.9
Горячие новости

Травмированный Янукович не сможет сказать последнее слово в суде

18 Ноября 2018 в 14:34
Травмированный Янукович не сможет сказать последнее слово в суде

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который был госпитализирован с травмой, пропустит заседание в Оболонском суде Киева по делу о госизменен. Там политик должен был выступить с последним словом, однако сделать это из-за госпитализации будет нельзя, сообщил его адвокат Александр Горошинский.

Он заявил, что защита будет ставить вопрос о переносе выступления Януковича. Также адвокат добавил, что сам он пока не прошел в РФ регистрацию в соответствии с процедурой международно-правовой помощи, которая необходима для организации выступления бывшего президента Украины, пишет ТАСС.

Ранее Горошинский подтвердил информацию о госпитализации Януковича. По словам защитника, у экс-президента травма позвоночника и колена, поэтому он не может передвигаться.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.