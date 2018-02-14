Трасса М-5 перекрыта из-за ДТП

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись три большегрузных автомобиля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

На 1785-м километре автодороги грузовик «Scania» врезался в грузовой автомобиль «MAN», который перевозил прицеп с восемью легковыми автомобилями.

В результате столкновения у автовоза отцепился прицеп с легковыми автомобилями, который врезался в грузовик «Volvo».

В итоге трасса оказалась полностью заблокирована искореженными автомобилями. Организованы объезды на 1799-м км и 1780-м, через Чербакуль и Миасс соответственно.

В ДТП никто не пострадал.

Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (с подъездами к Рязани, Саранску, Пензе, Ульяновску, Самаре, Оренбургу, Уфе, Екатеринбургу). Протяжённость 1879 километров.



