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Трасса М-11 откроется позже из-за археологов

14 Ноября 2018 в 17:05
Трасса М-11 откроется позже из-за археологов

Платная скоростная автомагистраль М11, соединяющая Москву с Санкт-Петербургом, будет полностью открыта в сентябре 2019 года. Об этом заявил председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах. По плану трассу должны были сдать весной будущего года, однако время работ увеличилось из-за изысканий археологов, сообщает «Русская планета».

В ходе раскопок на 663-м километре дороги были обнаружены предметы эпохи железного века. По условиям договора строительства, рабочие обязаны сообщать об этом. В результате и было принято решение приостановить работы по возведению трассы.

Как отмечает «Свободная пресса», археологи и историки дали добро на продолжение строительстве только в ноябре. Сейчас решается вопрос о заключении дополнительного соглашения между «Автодором» и концессионером о новых сроках сдачи трассы в эксплуатацию.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН ранее объяснил плохое качество дорог в России устаревшими ГОСТами.

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