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Трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

13 Марта 2018 в 08:23
Трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

В России предлагают запретить трансгендерам менять пол в паспорте и иных официальных документах. Такая инициатива содержится в проекте резолюции Съезда родителей России, состоявшемся 10 марта в Москве. В ближайшее время документ будет направлен авторами в администрацию президента и профильные ведомства.

Одна из организаторов Съезда, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова пояснила, что отсутствие запрета грозит привести к увеличению числа тех, кто хочет сменить пол. Это приводит, по ее мнению, к подрыву традиционных ценностей.

«Наше государство не должно вступать в такое же болото, в какое попала Европа, которая пошла на поводу у таких людей», — цитирует Леткову RT.

Активистка добавила, что операция по смене пола приведет к фактической легализации однополых браков.

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