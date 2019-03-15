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Трампу подарили горшок в честь Дня Святого Патрика

15 Марта 2019 в 13:01
Трампу подарили горшок в честь Дня Святого Патрика

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вручил президенту США Дональду Трампу в преддверии Дня Святого Патрика горшочек с трилистником - одним из национальных символов Изумрудного острова. Трансляция традиционной церемонии, состоявшейся в резиденции американского лидера, велась в четверг на сайте Белого дома.

Трамп не первый раз участвует в мероприятиях по случаю Дня Святого Патрика. В предыдущие годы он опубликовывал видео, посвященное торжеству и визиту премьер-министра Ирландии Энды Кенни в Белый дом, напоминает RT.

День покровителя Ирландии, святого Патрика, отмечается ежегодно 17 марта. Традиции вручения американскому лидеру подарков уже 67 лет. Зародилась она в 1952 году, когда посол Ирландии в США Джон Хэрни послал президенту Гарри Трумену коробочку с трилистником. Самого Трумена в тот день в Вашингтоне не было, но позже он поблагодарил Хэрни за подарок.

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