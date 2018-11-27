Трампу «не понравился» инцидент в Керченском проливе

Дональд Трамп заявил, что ему не нравится произошедшее между Россией и Украиной.

«Мне это не понравилось… Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Черном море.

Президент США выразил надежду, что данный инцидент может быть урегулирован.

Как ранее сообщала НСН, в воскресенье утром три корабля ВМС Украины попытались прорваться через Керченский пролив в Азовское море, нарушив российскую границу. Российские пограничники задержали 24 украинских моряка, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Трое из них получили лёгкие ранения. Корабли отбуксированы в Керчь.